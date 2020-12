Telecamere nei cortili delle case popolari

ALESSANDRIA - Ben otto telecamere sorveglieranno i palazzi di edilizia popolare tra via Milano, via Verona e via Volturno. Il Comune ha posizionato gli occhi elettronici nei cortili interni, come richiesto dall'Atc: "Con questo intervento, l’Amministrazione Comunale ha dato seguito alle istanze dell'Agenzia e mantenuto la promessa fatta alle numerose famiglie che risiedono nel complesso immobiliare dell'ex Collegio dei Gesuiti di rendere più sicura la zona", ha commentato il presiente Paolo Caviglia.