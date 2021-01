Capodanno con la neve nel tortonese

TORTONA - Le nevicate dell'Immacolata e del 28 dicembre sono state accolte come una piacevole eccezione - al netto dei disagi che inevitabilmente portano con sé - dopo anni in cui l'inverno non sembrava quasi nemmeno più esistere. Continuando la tradizione di un anno anomalo per molte altre ragioni, anche la prima settimana del 2021 vedrà più di una nevicata come protagonista delle nostre giornate.

"Una vasta saccatura polare, che domina lo scenario europeo – si legge nel bollettino dell’Arpa Piemonte – porterà da oggi, primo gennaio, un nuovo peggioramento. Il primo giorno dell'anno, in particolare nelle ore pomeridiane, vedrà precipitazioni nevose su tutta la regione, di debole intensità con valori più intensi sui rilievi meridionali. Sabato mattina le precipitazioni aumenteranno ancora come intensità, ma la quota delle nevicate subirà un aumento progressivo, dai 200-300m del mattino a oltre 600m nel tardo pomeriggio, quando i fenomeni si attenueranno comunque gradualmente". Dalla probabilità delle precipitazioni nevose si passa poi alla quantità delle stesse: "I quantitativi attesi dell'evento vanno dai 5 ai 20 cm sulle zone pianeggianti, con i valori più elevati sulle pianure del basso Piemonte, mentre sui rilievi alpini e appenninici, a seconda del settore, si avrà dai 50 a oltre 100 cm di neve. Ad eccezione delle zone alpine occidentali, il Piemonte è in allerta gialla per neve: potranno verificarsi disagi alla viabilità ed interruzioni dei servizi nell'erogazione dei servizi".

Le precipitazioni continueranno poi anche per l'intera giornata di sabato facendo cadere neve in montagna e nelle colline e pioggia o pioggia a tratti mista a neve in pianura; un clima tipicamente invernale che non vedrà mai le temperature salire oltre pochi gradi anche in pieno giorno. Il sole potrebbe fare timidamente capolino solo nella giornata di lunedì 4 gennaio, ma già dall'Epifania sono previste nuove precipitazioni che a questo punto potrebbero anche costringere in alcune zone al rinvio del rientro a scuola degli studenti previsto per giovedì 7 gennaio. La situazione verrà attentamente monitorata dagli enti preposti.