Valfrè, aperto l’hotspot da 300 tamponi rapidi al giorno

Inaugurato questa mattina l’hotspot da 300 tamponi rapidi al giorno solo per accessi in auto alla caserma Valfrè di Alessandria. Una realtà realizzata grazie a una sinergia tra vari enti e che da martedì sarà a disposizione della città tutti i giorni dalle 8 alle 14. In caso di positività riscontrata al test rapido, sarà possibile subito effettuare anche il molecolare.