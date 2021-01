Anche oggi linee ferroviarie ridotte tra Genova e Savona

ACQUI TERME - A causa delle avverse condizioni meteo il Gruppo Fs Italiane ha attivato anche per oggi, sabato 2, la fase di emergenza dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Piemonte e Liguria.

Per le linee che interessano la pendolarità acquese, in Piemonte è prevista un'offerta di servizio ridotta del 50% sulla Alessandria–San Giuseppe di Cairo, mentre in Liguria il servizio sarà ridotto circa del 30% per le linee Ge Brignole–Acqui Terme e Savona–Acqui Terme/Alessandria.