"Connessioni prossime": ciclo di incontri virtuali al Balbo per approfondire l'attualità

CASALE - Si è da poco concluso il primo ciclo di webinar "Connessioni prossime", iniziativa organizzata da Scuoleinsieme dedicata ad alunni e insegnati dell'Istituto Balbo per approfondire diversi temi di attualità.

Gli argomenti trattati sono stati molti: Coronavirus, Aula Amianto, salute, rispetto per l’ambiente e cambiamenti climatici. Numerosi sono stati gli ospiti degli incontri virtuali, tra questi in particolare la Fondazione Veronesi, l'educatore Franco Lorenzoni e Vincenzo Balzani, ricercatore e chimico finalista dell'edizione di quest'anno del premio Luisa Minazzi.

«In quest’anno, in cui, purtroppo, la pandemia di Covid-19 ha radicalmente cambiato la nostra quotidianità, l’informazione seria è fondamentale, in quanto ci permette, in un clima di incertezza, di raccogliere, interpretare e confrontare i dati distinguendo ciò che è vero da ciò che non lo è - raccontano gli studenti Elena Boggetti, Federica Casolo, Carlo Farina, Amanda Tricco - Questo infatti è lo spirito proprio del corso: fornire a insegnanti e soprattutto a studenti gli strumenti necessari per conoscere il mondo circostante. Saranno proprio le nuove generazioni, infatti, a dover guidare la politica globale un domani, costruendo il futuro. Parlando da alunni dell’ultimo anno di un liceo classico riconosciamo innumerevoli vantaggi in questo percorso che ci ha permesso di orientarci nel nuovo mondo che si sta creando intorno a noi, garantendoci innumerevoli spunti di riflessione in ambito didattico e personale».