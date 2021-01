Overall Tre Colli debutta: Cibrario a Cremona

PASTURANA - Overall Tre Colli pedala già nel 2021: la stagione della squadra aleessandrina di Elite e Under 23 si apre domani, domenica 3 gennaio, al 'Ciclocross di Cremona', gara nazionale in cui sarà al via uno dei volti nuovi della formazione che ha, per la primja volta, una guida femminile, con la ds Linda Subbrero.

Tocca a Luca Cibrario, Elite piemontese di Ciriè, inaugurare la 34a annata del team creato da Massimo Subbrero. Scalatore, classe 1998, l'anno scorso alla Development Guerciotti, Luca è uno specialista del cross, anche se in questa annata ha scelto di concentrarsi sulla strada, completando così una evoluzione che, nel 2020, lo ha visto crescere, come conferma il 7° posto alla Torino - Biella. Uniche due eccezioni nel cross la competizione di domani e i campionati italiani, il 10 gennaio, a Lecce.

"Il coraggio non ci manca e abbiamo tutti una grande voglia di gareggiare e ritrovare la normalità anche a livello agonistico - sottolinea Massimo Subbrero - Luca ha dimostrato di possedere grande determinazione e solidità e di essere a suo agio anche nei percorsi impegnativi e nelle lunghe distanze. Un atleta da scoprire nella sua nuova dimensione di stradista: ha caratteristiche che gli possono permettere di seguire le orme di altri atleti che hanno saputo coniugare il ciclocross con la strada. Domani tutto il team sarà con lui".