Ricaldone, uno spot 'promozionale' per la ripartenza

RICALDONE - In tempo di restrizioni c'è chi programma la ripartenza. Nel comune di Ricaldone il sindaco Laura Bruna e l'amministrazione comunale hanno pensato di realizzare uno spot pubblicitario per promuovere il paese. La direzione del progetto video è stata affidata al regista acquese Valerio Marcozzi che ha prodotto un corto intenso, suggestivo, che sorvolando (tante le riprese realizzate con il drone curate da Alessandro Piccardo) le bellezze di Ricaldone, ne promuove scorci incantevoli, produttività, eccellenze e Life style.

«Lo spot nasce come promozione dell'"Isola in collina” - spiega Marcozzi- avevo realizzato un progetto simile per il Comune di Nizza Monferrato e il sindaco Bruna mi ha chiesto di occuparmi anche di Ricaldone».

Le riprese sono state realizzate tra agosto e settembre. «Il lavoro è stato ultimato ad ottobre ma abbiamo deciso di renderlo pubblico con l'anno nuovo sperando fosse di buon auspicio».

Difficoltà? «Non è facile raccontare un paese in pochi secondi - risponde - Per questo nei giorni precedenti il ciak ho cercato di vivere a pieno il paese, gli scorci, le persone, le attività». Ad accompagnare il regista, Francesca Di Dolce e Stefano Botto conoscitori di tesori, vita e storia dell'Isola in collina come la chiamava l'illustre ricaldonese Luigi Tenco.

Il risultato è meritevole di apprezzamento, uno slancio encomiabile per uscire dalla paralisi dell'era Covid, per proiettarsi verso un futuro di condivisione, bellezza e turismo.