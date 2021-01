Anche a Mantova suona la Bertram

MANTOVA - Anche a Mantova suona la musica della Bertram. Gli Stings si devono inchinare ai Leoni (72-81) che centrano la nona vittoria consecutiva in campionato, aprendo il 2021 come avevano chiuso il 2020. Anche senza Agustin Fabi (infortunato) e coach Marco Ramondino (in panchina il vice Vanno Talpo), la squadra tortonese non conosce battute a vuoto e, complice la frenata di Udine (sconfitta in casa da Torino) si porta a +4 in testa alla classifica.

Su tutti la prova di Jalen Cannon, che domina le due aree chiudendo con la sua doppia doppia con 19 punti e 10 rimbalzi. Partita combattuta con i padroni di casa (senza Weaver) che lottano spinti da Mario Ghersetti nel primo tempo e da Christian James (24 punti alla fine) per tutta la gara. Primo tempo equilibrato (44-42 all’intervallo) con i Leoni che nei possessi finali perdono un po’ il filo del gioco. Tortona spacca la partita con 10-0 nel finale della terza frazione (da 53-53 a 53-67) con protagonista ancora Lorenzo Ambrosin (17 punti alla fine). Ma nell’ultima frazione Mantova trova la forza di riavvicinarsi (64-68 al 33’) e costringe la Bertram a giocare fino alla sirena. Talpo sfrutta a lungo il doppio playmaker con la coppia Tavernelli-Mascolo che offre ottime soluzioni.

Domenica 10 Bertram ancora in trasferta sul campo di Bergamo, fanalino ancora a 0 punti.

Staff Mantova– Bertram Derthona 72-81

(23-23, 44-42, 57-63)

Staff Mantova: Bonacini 13, James 24, Maspero , Ghersetti 17, Cortese 7, Infante 4, Ferrara 2. Ne: Weaver, Ziviani, Mirkowski, Flan , Albertini. All. Di Paoloantonio

Bertram Derthona: Mascolo 9, Cannon 19, Gazzotti 8, Ambrosin 17, Graziani , Tavernelli 11, Severini 5, Sanders 9, Morgillo. Ne: Fabi, Sackey. All. Talpo

