Chiusa via Banda Lenti in uscita da Valenza

VALENZA - Dopo l'istituzione del senso unico alternato in via Banda Lenti, dove da un paio di giorni si è aperta una voragine sulla carreggiata, nella mattinata di oggi è stata disposta la chiusura del traffico in uscita da Valenza. La decisione è stata presa come ulteriore precauzione.

È consentito il passaggio soltanto in entrata dal cimitero, con deviazione all’interno del parcheggio.

AGGIORNAMENTO ORE 13.15. Sul posto sono intervenuti due automezzi per lo spurgo della rete fognaria che attualmente è soggetta alla videoispezione attraverso un robot.