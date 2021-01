Spaccate in serie: per la terza volta è toccato al negozio di parrucchiera

VALMADONNA - Vandali in azione la scorsa notte a Valmadonna. Obiettivo dei banditi il negozio "La Treccia acconciature" di Mariaelena Conti. Per la terza volta consecutiva, i soliti ignoti hanno abbattuto una delle vetrate del negozio e sono entrati per rubare pochi spiccioli custoditi nel registratore di cassa.

"E' la terza volta che qualcuno si accanisce contro il mio negozio - racconta la parrucchiera - Oltre alla scorsa notte qualcuno mi ha spaccato la vetrata anche tre settimane fa e, prima ancora, circa tre mesi fa. Non sono l'unica, purtroppo ad aver subito queste azioni". In questi ultimi mesi, infatti, è stato violato anche il negozio dell'altra parrucchiera che lavora in paese, e i locali della Soms. Alla Società di Mutuo Soccorso i raid sono stati diversi. Un paese, dunque, preso di mira dai ladri e dai vandali.

"Quando capitano queste situazioni penso non serva arrabbiarsi - continua la Conti - però non capisco perché accanirsi in questo modo per pochi spiccioli. Stiamo pensando, insieme ad altri negozianti, di far installare delle telecamere. Personalmente mi attrezzerò per proteggere il mio negozio con saracinesche in grado di creare una barriera prima delle vetrate".