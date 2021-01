Al Balbo i grandi classici insegnano il valore della solidarietà umana

CASALE - «Tutto ciò che vedi, dal quale le cose divine e umane sono racchiuse, è una cosa sola; siamo membra di un grande corpo». Questa è la citazione di Lucio Anneo Seneca - filosofo e politico latino - da cui alcuni alunni dell'ultimo anno del liceo classico Balbo di Casale sono partiti per approfondire il tema particolarmente attuale della solidarietà.

Il progetto pluridisciplinare è stato un trampolino di lancio per approfondire alcune esperienze personali di volontariato fatte dagli studenti. Tra queste anche l'iniziativa dell'associazione Solagnon che sostiene progetti di formazione professionale in Togo.

«Questo percorso ha mostrato che la solidarietà si può trovare in ogni ambito - spiegano le alunne Elena Boggetti e Amanda Tricco - ed è una ricchezza riscoprirla proprio in questi tempi ardui in cui il valore della connessione umana, insegnatoci dai classici, trascende lo spazio e il tempo arrivando fino ai giorni nostri».