L'impatto dei cambiamenti climatici sui paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato

Tempo di bilanci per l’Associazione per Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, ente gestore del sito Unesco. Venerdì 15 gennaio alle 17 si svolgerà l’assemblea annuale dei soci collegati on-line su Meet.

L’incontro si aprirà con le comunicazioni di Gianfranco Comaschi, presidente del consiglio d’amministrazione formato da Annalisa Conti (vice presidente) e dal consigliere Giuseppe Rossetto.

Il direttore Roberto Cerrato illustrerà le attività realizzate nel 2020: “Pur in un contesto molto difficile e di grande sofferenza per tutta la nostra comunità - spiega Cerrato – non ci siamo fermati. Abbiamo completato l’archivio multimediale della memoria per la raccolta e la condivisione di immagini, filmati, testimonianze dalla e sulla cultura del vino, un patrimonio trasmesso di generazione in generazione che rappresenta la ricchezza delle generazioni. Abbiamo supportato e promosso iniziative culturali, dalle mostre fotografiche alle rassegne teatrali al Festival del Paesaggio Agrario. Abbiamo costruito e consolidato le partnership sul territorio e progettato nuove attività che hanno ottenuto l’approvazione del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Per il terzo anno consecutivo i nostri progetti hanno ottenuto il primo posto nella graduatoria nazionale”.

Tra le nuove attività che verranno illustrate ai soci, Comuni ed altri enti pubblici e privati, si segnala il progetto intitolato “L'innovazione a supporto della tradizione per contrastare il cambiamento climatico nel sito Unesco “I paesaggi vitivinicolo del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”, finanziato dal Mibact con i fondi della legge 77/2006 ( “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del "patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'Unesco", esercizio finanziario 2019).

Lo scopo è approfondire l’impatto e la vulnerabilità ai cambiamenti climatici dei paesaggi vitivinicoli Langhe Roero e Monferrato. Due gli obiettivi: individuare strategie di adattamento che preservino il sito Unesco da eventi climatici e ambientali estremi e nello stesso tempo sollecitare la partecipazione attiva della cittadinanza al tema sempre più emergente del cambiamento climatico.