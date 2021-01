Via Banda Lenti: si prosegue nelle ispezioni

VALENZA - Prosegue anche oggi l’intervento in via Banda Lenti per cercare la causa del cedimento del terreno che ha causato una voragine. Al momento attuale sono in corso due interventi di videoispezione con una ‘pallonatura’ a due reti fognarie alla ricerca dell’origine del problema. Sempre sul posto l’Amministrazione Comunale, il personale Amv, al Polizia Locale e la Protezione Civile di Valenza.

Inoltre si ricorda che il senso in uscita da Valenza adesso è consentito ma non l’ingresso dal camposanto.