Fondazione Ronald McDonald: 200 pasti a settimana fino a marzo

ALESSANDRIA - L’iniziativa "Sempre aperti a donare" arriva ad Alessandria, dove McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald doneranno 200 pasti caldi ogni settimana fino a marzo a diverse strutture caritative e associazioni del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà, che verranno consegnati al Banco Alimentare per la provincia di Alessandria.

Sono già partiti i ritiri dal ristorante McDonald’s di via Giordano Bruno, in cui il team di lavoro del ristorante si occuperà della preparazione dei primi 50 pasti la settimana, distribuiti dai volontari dell'Associazione Banco Alimentare per la provincia di Alessandria all’associazione Opere di carità e giustizia e al Dormitorio delle orfanelle di Alessandria.

Nelle prossime settimane si aggiungeranno altre strutture caritative per arrivare a un totale di 200 pasti distribuiti ogni settimana dai due McDonald’s di Alessandria.

Le donazioni fanno parte del progetto "Sempre aperti a donare", lanciato da McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald. Con la volontà di dare conforto anche oltre il periodo natalizio, l’iniziativa prevede la donazione di 100.000 pasti caldi che verranno distribuiti, insieme a Banco Alimentare, entro la fine di marzo alle strutture di accoglienza che ospitano famiglie e persone fragili in diverse città italiane.

McDonald’s conta, ad Alessandria, 2 ristoranti. In città è inoltre presente la Family Room Alessandria all’interno dell’Azienda Ospedaliera Ss. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo all’Ospedale Infantile, che è una delle 3 Family Room presenti in Italia. La struttura, inaugurata nel 2011, offre ospitalità ed assistenza alle famiglie con figli impegnati in un percorso di cura o di terapia ospedaliera cercando di ricreare quei momenti di vita quotidiana che aiutano a trovare la forza per affrontare ogni difficoltà.