"Inesistente lo scontro col Comune"

ALESSANDRIA - Il presidente del Gruppo Amag, Paolo Arrobbio, risponde alla nota di Pd e Lista Rossa sul presunto interesse per Aral (leggi qui l'attacco delle opposizioni alessandrine): "In merito al presunto 'scontro fra Palazzo Rosso e Amag', che secondo una nota dei gruppi consiliari Pd e Lista Rossa del Comune di Alessandria sarebbe avvenuto in Commissione riguardo all’ipotesi di un ingresso del Gruppo Amag in Aral - commenta - preciso che si tratta di uno scontro assolutamente inesistente, frutto della fantasia e dell’errata interpretazione dei consiglieri comunali di centrosinistra".

Secondo il numero uno di Amag, "in Commissione Consiliare la frase oggetto di equivoco (o meglio strumentalizzazione) è stata pronunciata all'interno della valutazione del ciclo dei rifiuti, considerato che Amag Ambiente effettua la raccolta dei rifiuti e li conferisce a Aral per lo smaltimento. In quel contesto ho precisato che si trattava di un mio pensiero strettamente personale, e che un eventuale ingresso nel capitale di Aral da parte di Amag Spa andrebbe approfondito e discusso prima all'interno del Consiglio di Amministrazione di Amag Spa, e successivamente posto alla valutazione e decisione dell'Azionista di maggioranza, ossia il Comune di Alessandria".

"In realtà - conclude - non esiste alcun dissidio tra Amag Spa e il Comune di Alessandria, in quanto tale ipotesi non si è mai presa in considerazione all'interno del Consiglio di Amministrazione di Amag Spa".