Terapia intensiva neonatale: Federico Schena è il nuovo direttore

ALESSANDRIA - È Federico Schena, valtellinese classe 1972, formato a Pavia dove si è laureato a pieni voti e specializzato in Pediatria, il nuovo Direttore della Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. Arriva da una lunga esperienza al Policlinico di Milano, dove ha svolto l’attività clinica nel centro di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, (uno dei più grandi d’Italia per volume e complessità della casistica) come responsabile dell’area di Terapia intensiva Neonatale.

Un altro nome che si aggiunge alla squadra dei nuovi direttori che dovranno accompagnare il percorso di riorganizzazione e trasformazione dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, come spiega il direttore generale Giacomo Centini: “Sono particolarmente lieto di salutare il dottor Schena, che porta ad Alessandria un bagaglio di esperienza e competenza di altissimo valore. Abbiamo da completare il progetto dedicato a mamma-bambino, che prevede il rinnovo della Terapia Intensiva Neonatale al settimo piano dell’Ospedale Civile. Si tratta di un obiettivo ambizioso, così come le progettualità legate alla riorganizzazione e ai percorsi formativi e di ricerca clinica, che il dottor Schena affronterà con convinzione e professionalità, insieme ad uno staff di altissimo valore. I migliori auguri di buon lavoro dalla Direzione e da tutta l’Azienda Ospedaliera”.

Il dottor Schena si è occupato in particolare di patologia cardiaca del neonato partecipando e promuovendo studi multicentrici sullo screening e la diagnosi precoce delle cardiopatie congenite e sul trattamento delle problematiche cardiovascolari del neonato prematuro. Nell’ambito della Società Italiana di Neonatologia, dove è stato per anni consigliere del Gruppo di Studio di Cardiologia Neonatale, ha promosso percorsi formativi legati alla diffusione dell’ecocardiografia come strumento prezioso nella pratica quotidiana del neonatologo, organizzando e partecipando come docente a numerosi corsi e seminari. Ha inoltre svolto attività didattica presso l’Università di Milano come docente al Corso di Perfezionamento in Terapia Intensiva Neonatale.

“La direzione della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale di Alessandria - commenta lo stesso Schena - è una sfida avvincente e di grande responsabilità: significa dare un contributo al processo di crescita che il reparto ha intrapreso negli anni e alla realizzazione dei tanti progetti avviati e che devono essere portati a compimento, primo tra tutti il trasferimento della Terapia Intensiva per avvicinarla alla sala Parto e al Nido. Ciò consentirà una più efficiente organizzazione dell’assistenza e soprattutto una maggior umanizzazione delle cure permettendo alle mamme dei neonati ricoverati di stare vicini ai loro piccoli sin dai primi giorni dopo la nascita, in un ambiente più confortevole e intimo dove potranno sentirsi parte integrante del percorso crescita e sviluppo del loro bambino”