Vallegra candidato per la Provincia? "Penso sia impossibile"

ACQUI TERME - I giochi per l'elezione del presidente della Provincia sono in corso. Eleusine trattative coinvolgono il popolo delle fasce tricolori ma anche (rectius soprattutto) nomi noti della politica piemontese e nazionale. Ogni partito insomma caldeggia il suo primo cittadino e la sintesi certamente non sarà facile. In questo mare magnum di tessere di partito diversi sindaci dell'Acquese hanno individuato il proprio outsider, Roberto Vallegra primo cittadino del Comune di Bistagno. 'Uno che si dà da fare', 'uno che ci mette la faccia', 'uno che è sempre il primo a partire nel risolvere le questioni' sono le giustificazioni addotte. In verità oltre alla stima che speriamo sincera, nell'Acquese farebbe comodo avere ancora un mandato affidato ad 'uno dei nostri'.

«Ringrazio i miei colleghi e ammetto che mi farebbe davvero piacere ricoprire quella carica ma penso sia impossibile - ci ha spiegato Vallegra - Mi sento tagliato fuori perché è un incarico politico ed io, non essendo militante o tesserato in nessun partito, non verrò di certo caldeggiato nelle segreterie di partito. Inoltre Bistagno è un paese impegnativo che richiede una presenza giornaliera degli amministratori: 300 bambini a scuola, attività commerciali, pandemia e tanti danni dell'alluvione del 2019 ancora da gestire. Un incarico in Provincia mi distoglierebbe dal mio lavoro di sindaco».