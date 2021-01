Gelindo vola al traguardo

ALESSANDRIA - Ultimi appuntamenti con Gelindo in streaming (sulla pagina Facebook "Gelindo 96"), per chiudere quest'atipica stagione della "divota cumedia", condizionata dal Covid. Stasera, 5 gennaio, alle ore 21, spazio al "Dietro le quinte" per scoprire "i lati nascosti della messa in scena". Domani, alle 17, invece, torna la "businà", interpretata stavolta da Fabio Bellinaso (quella del debutto venne affidata a Gigi Raiteri).

Intanto, è sempre attiva la raccolta fondi a favore della mensa dei poveri e di altre opere missionarie sostenute dai frati di Alessandria. Chi volesse dunque contribuire può fare un versamento a Ente Morale Provincia di Alessandria Frati Cappuccini, Iban: IT45K0503410408000000046312, indicando come causale "Donazione pro Gelindo".