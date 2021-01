La Befana arriva insieme ai Vigili del Fuoco

ALESSANDRIA - Tradizione rispettata: la Befana è arrivata questa mattina all’Ospedale Infantile di Alessandria insieme a Babbo Natale per portare sorrisi, dolci e calze ai piccoli pazienti ricoverati durante le festività.

Ad aiutarla nel suo volo sulla scopa l’autoscala dei Vigili del Fuoco, che ha permesso di raggiungere le finestre delle stanze dei bambini per salutarli e rallegrarli tra sketch divertenti e piogge di palloncini.

L’Azienda Ospedaliera "ringrazia con affetto tutto il Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria e i volontari dell’Avoi Alessandria per questa bellissima sorpresa, che ha regalato tanta allegria sia ai bimbi dell’Infantile sia a tutti gli operatori in questo periodo difficile: un gesto che ricorda una volta in più la loro sensibilità e che ci restituisce un messaggio di speranza e positività".