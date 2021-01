Banfi affonda il Casale con una doppietta

CARONNO PERTUSELLA – Non è terra di conquista il campo della Caronnese: due reti di Stefano Banfi condannano al ko i nerostellati che, di contro, per lunghi tratti della gara appaiono poco incisivi. Serve una punta di categoria per continuare a sperare nella salvezza diretta.

Avvio da incubo per i casalesi contro i padroni di casa, in gol dopo nemmeno due minuti con Banfi pronto a girare in rete di testa dal primo palo a quello più lontano una punizione dalla trequarti sinistra. La reazione dei ragazzi di Buglio, oggi appiedato dal coronavirus e sostituito in panchina da Fabrizio Luongo, è veemente ma frutta solo tre calci d’angolo consecutivi senza portare nessun pericolo alla porta di Marietta. Per vedere la prima vera azione da gol degli ospiti bisogna aspettare la mezz’ora quando, su cross di Bettoni, è Romeo a mettere in mezzo di prima intenzione con un pallonetto che attraversa tutta l’area piccola della Caronnese prima che la difesa liberi.

Proprio la Caronnese sulla ripartenza costruisce un’azione spettacolare con Siani che salta Cintoi e mette in mezzo rasoterra per Banfi che non ci arriva ma riesce a servire Corno a rimorchio che però commette fallo sul recupero di Todisco. Al 37’ Coccolo si libera con una finta al limite dell’area e tira di destro costringendo Marietta alla parata sulla prima conclusione dei nerostellati nello specchio della porta, poi il primo tempo scorre tranquillo fino all’intervallo.

La ripresa si apre con una doppia parata di Tarlev su cross dalla destra e sulla ribattuta di Calì al 6’, ripetendosi poi poco dopo su una palombella di Corno smorzata da un difensore. Il pari del Casale (nella foto sopra) arriva come un lampo al 9’: Franchini innesca Coccolo che apre per Poesio sulla destra, cross da fondocampo sul secondo palo dove proprio Franchini di testa mette alle spalle dell’incolpevole Marietta. L’inerzia della partita cambia e appena dopo il quarto d’ora uno scherma su punizione dei casalesi porta al tiro Bettoni che, con un rasoterra di sinistro, manda la palla a sfiorare il palo opposto, ma al primo contropiede la Caronnese è letale con Siani che difende palla e appoggia in diagonale a Banfi che in scivolata mette di nuovo alle spalle di Tarlev per il 2-1.

La gara si vivacizza con le conclusioni a rete di Siani da una parte e Todisco dall’altra che sfiorano il gol, poi la girandola delle sostituzioni da una parte e dall’altra spezza un po’ il ritmo e il gioco comincia a latitare. Nouri appena entrato disinnesca un contropiede dei padroni di casa intuendo il pallone di ritorno da Corno a Calì, poi si rende protagonista con un tiro con il mancino che sorvola di pochissimo la traversa: la Caronnese cerca di chiudere con una ripartenza la partita segnando il terzo gol ma la difesa del Casale fa muro e il risultato resta in bilico. Nel recupero ci prova ancora Todisco dalla distanza con un pallone che rimbalza davanti a Marietta attento nella parata, poi non succede più niente e per i nerostellati arriva l'ennesima sconfitta stagionale.

CARONNESE – CASALE 2-1

MARCATORI: pt 2’ Banfi; st 9’ Franchini, 19’ Banfi

CARONNESE (4-3-1-2): Marietta; Battistello (36’ st Torin), Galletti, Cosentino, Gualtieri; Vernocchi (12’ st Putzolu), Gargiulo, Calì; Corno; Banfi, Siani. A disp. Angelina, Raccuglia, Rocco, Torin, Yamba. All. Gatti

CASALE (3-5-2): Tarlev; Guida (35’ st Nouri), Cintoi, Bettoni; Mullici (43’ st Fiore), Romeo (33’ st Cocola), Todisco, Poesio, M'Hamsi; Coccolo, Franchini. A disp. Tamburelli, Graziano, Albino, Vecchierelli, Fontana, Fabbri. All.: Luongo

ARBITRO: Muccignato di Pordenone

NOTE Ammoniti Gargiulo, Calì; Cintoi, Mullici. Calci d’angolo 1-5. Recupero pt 1’; st 4’.