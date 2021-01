La casa di riposo 'Sticca' è di nuovo "Covid free"

CASSINE - È tornata ad essere "Covid free" la casa di riposo 'Opera Pia Sticca' di Cassine. Risparmiata dalla prima ondata epidemica, nella struttura dai primi di novembre avevano iniziato a registrarsi le prime positività, che purtroppo hanno poi causato anche il decesso di alcuni anziani pazienti.

"Allo stato attuale non vi sono più casi di positività al coronavirus - fa sapere Mirko Orsi, presidente della casa di riposo - In questo momento difficile con profondo dispiacere il consiglio di amministrazione da me rappresentato è vicino ai famigliari degli ospiti scomparsi. Un ringraziamento va al personale tutto e alla direzione sanitaria per l’opera di assistenza prestata in condizioni di lavoro difficili, assistenza che ha contribuito ad evitare il contagio di altri ospiti".

La struttura è stata completamente sanificata e a breve dovrebbe prendere il via la campagna di vaccinazioni per i degenti e per gli operatori.