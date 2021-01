Ricaldone, 116mila euro per la videosorveglianza

RICALDONE - Risorse nazionali contingentate e solito bando per l'accesso ai denari del comparto sicurezza. A volte però succede che si vince. Ad informare la cittadinanza ricaldonese del risultato è direttamente il sindaco Laura Bruna: «Il nostro Comune ha partecipato al bando del Viminale per potenziare l’attuale sistema di videosorveglianza ed estenderlo a tutto il territorio comunale - comunica - Tra le 2300 domande, Ricaldone si è classificato al 142esimo posto ed ha ottenuto 116mila euro da spendere per realizzare una rete di telecamere di ultimissima generazione e, quindi, offrire alla nostra comunità elevati standard di sicurezza».