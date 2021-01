Bruccini ha firmato. Fino a giugno 2022

ALESSANDRIA - "Venerdì voglio vedere Bruccini in campo con i nuovi compagni", la dichiarazione di Luca Di Masi in una lunga intervista pubblicata integrale sul Piccolo in edicola domani.

E Bruccini ha finalmente trovato gli ultimi accordi con il Cosenza per la sua uscita, è già arrivato per firmare un contratto di un anno e mezzo, fino a giugno 2022, anche se conoscerà i nuovi compagni solo sabato, perché l'allenamento di domani è annullato per le quattro positività.

Classe 1986, le ultime due stagioni in B, 8 reti nell'ultimo campionato determinanti per la salvezza. "E' il centrocampista di sostanza, qualità e costruzione che ci serviva - ammette Di Masi - ma non certo l'unico innesto in mezzo. Abbiamo altre trattative molto importanti"