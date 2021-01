Casale ha trovato la punta: Matteo Colombi

CASALE - Sei sconfitte in 11 turni, e solo 9 punti in classifica impongono più solidità e meno concessioni in difesa. Ma, anche, più gol: per superare la fatica a segnare il Casale si affida a Matteo Colombi, attaccante lombardo (di Broni), classe 1994, che ha risolto il contratto con il Fanfulla e ha raggiunto l'accordo con il ds Giovanni Fasce.

Una casella da riempire, dopo il divorzio (meglio, il matrimonio mai davvero celebrato) con D'Antoni, che aveva ridotto al minimo gli interpreti, in nerostellato, nel reparto avanzato. Cresciuto nelle giovanili di Inter e Torino, Colombi ha debuttato in C con la maglia del Savona a 20 anni, ceduto a gennaio alla Torres. Poi l'Oltrepovoghera in D, metà annata e 15 gol. Ancora C alla Maceratese, al Piacenza e due anni all'Albinoleffe. Gli ultimi tre campionati in D, Rezzato, l'anno scorso Sanremese (4 reti) e poi Fanfulla, 6 presenze e una rete all'attivo. Ora è pronto per ripartire in nerostellato.