Deangelis: una mozione in consiglio comunale per dire no al deposito nucleare

VALENZA - Il consigliere "civico" Alessandro Deangelis interviene sull'ipotesi Deposito Nazionale delle scorie Nucleari: «Alla luce della recente presa di posizione di esponenti politici di spicco, di parlamentari e di più rappresentanti locali, dinanzi al pericolo di vedere il nostro territorio ancora una volta contaminato, non è possibile restare in silenzio - spiega in una nota - Mi sento di ringraziare quegli amministratori comunali che in questi giorni si sono esposti a salvaguardia delle proprie comunità e contro l'ipotesi che il Monferrato, ovvero il territorio provinciale, diventi il "serbatoio" di scorie radioattive (ancorché provenienti da stati esteri). Con loro non posso che essere solidale e auspico che ci possa essere presto una convergenza di intenti in tutto l'Alessandrino, così come in tutto il Piemonte su questo tema».

Il consigliere comunale rivolge quindi un appello all'amministrazione valenzana: «Non ha nulla da dire? Si è già attivata per superare unitamente ad altri centri zona questa pericolosa contingenza che non farebbe altro che sommarsi ad altri illustri precedenti (Ecna, Eternit, Polo chimico Spinetta, Cromo alla Fraschetta di Alessandria..., solo per citarne alcuni)? Serve un'azione decisa e pragmatica, analoga a quanto fatto in passato per scongiurare impianti quali la discarica di Cascina San Lorenzo (prossima a frazione Villabella) lesiva delle colture e delle falde esistenti, e il biodigestore per il trattamento di rifiuti solidi urbani in strada Ariara, pregiudizievole per la salute dei cittadini. Al pari di quanto fatto in precedenza, sarà mia premura presentare in Consiglio Comunale una mozione per dire no a nuovi e futuri impianti pregiudizievoli per il nostro territorio, per la nostra Provincia e per il nostro ambiente».