Deposito nucleare, Roggero: "Presto una cabina di regia"

CASTELNUOVO BORMIDA - Aggiornamento sulla vicenda delle scorie radioattive. Riferisce il sindaco di Castelnuovo Bormida, Giovanni Roggero: «Ieri sera c’è stato il terzo video-incontro sul tema – informa – Noi siamo direttamente coinvolti perché tra i siti individuati come compatibili (secondo Sogin) ad ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari».

Alla mega conferenza indetta dalla Provincia erano presenti rappresentanti non solo dei comuni scelti per lo stoccaggio anche se a loro spetterà un ruolo di primaria evidenza. «Nella riunione si è concordato di costruire una cabina di regia per la programmazione il coordinamento di azioni concrete – continua - verrà creato un staff di tecnici che avranno il compito di preparare le giuste controdeduzioni da inoltrare al responsabile del procedimento Sogin».

Pronte subito azioni di protesta. «Lunedì sindaco e assessori castelnovesi insieme agli altri colleghi saranno a Torino in un incontro richiesto dalla Regione Piemonte – anticipa Roggero – vogliamo dare supporto tecnico ai motivi del ‘no’. E’ un piccolo primo passo, ma siamo convinti di vincere perché l'unione del territorio farà davvero la sua forza».