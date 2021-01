Ponzone: "Sulle strade non c'è sale, si rischia grosso..."

PONZONE - In verità le strade sono state spazzate dalla neve per tempo e mai come quest’anno la viabilità nelle valli ponzonesi è stata accettabile. Problema inverso per il ghiaccio. Lamentano gli automobilisti che scendendo dalle aspre colline in direzione dei centri maggiori, lungo arterie maggiori (in primis la Sp210) già funestate da frane, restringimenti e buche, si incontrano lastroni di ghiaccio che rendono pericoloso l’incedere.

«Quest’anno si risparmia sul sale – accusano – Sono tanti i tratti di strada dove, anche a causa della neve accatastata ai lati, due auto passano a malapena. Uno scivolamento improvviso potrebbe essere davvero fatale. Cosa facciamo, aspettiamo l’incidente per intervenire?».