Rinviata Alessandria - Como

ALESSANDRIA - La gara di domenica con il Como è stata rinviata. Dopo le quattro positività accertate ieri tra i giocatori, che sarebbero tutti in ruoli simili l'Alessandria ha chiesto di non giocare, perché evidentemente ha valutato che la situazione fosse tale da non rendere possibile il regolare svolgimento dell'incontro, in programma domenica alle 15.

LEGGI QUI L'ARTICOLO SUI QUATTRO POSITIVI

La richiesta è stata avanzata alla Lega Pro, che ha disposto lo spostamento per ora a data da destinarsi.

I Grigi hanno così deciso di sfruttare la possibilità prevista dal protocollo, in caso di quattro o più positivi per cinque giorni consecutivi, possibilità ammessa una sola volta nel corso della stagione.

La situazione del gruppo squadra sarà continuamente monitorata per escludere altri soggetti coinvolti.