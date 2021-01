Casale scende in piazza per chiedere il ritorno alle lezioni in presenza

CASALE - Dopo quello nel mese di dicembre, si è tenuto oggi a Casale in piazza Mazzini un secondo presidio organizzato dal coordinamento #LaTuaVocePerLaScuola. Si chiede che gli studenti di Casale possano tornare alla didattica in presenza; in piazza una trentina di manifestanti con striscioni e cartelli, tra loro genitori e qualche insegnante. Marta Debetto: «Noi crediamo che i problemi che fanno continuare con le lezioni online ancora oggi riguardino soprattutto le grandi città». Cinzia Crisafulli: «Le scuole viaggiano già in sicurezza. La didattica a distanza è stata utile in una certa fase ma ora i ragazzi hanno bisogno di tornare fisicamente in classe».