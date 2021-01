Il Comune organizza progetti e incontri

TORTONA - Il Comune di Tortona organizza tre incontri informativi per illustrare ai giovani le attività che sarà possibile svolgere nell’ambito degli undici progetti del Servizio Civile Universale. Per partecipare agli incontri è sufficiente prenotarsi via e-mail all’indirizzo marzia.tobaldo@comune.tortona.al.it indicando la data richiesta. Gli incontri si terranno online alle ore 18 il 20 gennaio per I progetti in ambito assistenziale, il 26 gennaio per quelli di cultura e il 28 per i progetti in ambito educativo.

Sarà infine possibile richiedere una consulenza personalizzata attraverso il sito Servizio Civile Universale 2020.

Il Comune ricorda che sono sessanta i posti destinati ai giovani tra i 18 e i 28 anni all’interno di undici progetti di Servizio Civile Universale proposti in collaborazione con gli enti partner (Cisa, Diocesi, Comuni di Arquata Scrivia, Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Unione Basso Grue-Curone) e all’associazione “Vedrai” di Ovada, che verranno realizzati nelle ventinove sedi dei rispettivi territori tra il 2021 e il 2022. I giovani potranno scegliere di prestare il loro servizio per la durata di 12 mesi (circa 25 ore settimanali) in una delle sedi indicate nei progetto in ambito assistenziale, educativo o culturale. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale un contratto che fissa in 439,50 euro l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio.

I posti disponibili all’interno dei servizi educativi sono 27 (di cui 22 con sede a Tortona, 2 a Pontecurone, 2 a Castelnuovo Scrivia ed 1 a Viguzzolo). Le sedi di realizzazione dei progetti assistenziali sono il CISA (2 posti), il Centro Diurno Disabili di Castelnuovo Scrivia (2), la RISS Cora Kennedy Sada di Tortona (4) , l’RSA di Castelnuovo (2) e l’RSA di Pontecurone (2). Nei quattro progetti in ambito culturale i giovani potranno invece scegliere di prestare servizio presso le Biblioteche di Tortona (4 posti) e di Arquata Scrivia (4), all’interno del Museo e Teatro di Tortona (4), Museo Diocesano (1), Radio PNR (2), Museo Pellizza da Volpedo (2).

Sul sito del Comune sono descritti tutti i progetti, per iscriversi bisogna essere in possesso delle credenziali SPID, mentre per i progetti di assistenza e cultura è inoltre necessaria l’iscrizione a Garanzia Giovani. La scadenza per la presentazione della domanda, da effettuare solo online sul sito www.domandaonline.serviziocivile.it è fissata per il prossimo 8 febbraio alle ore 14.