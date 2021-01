La Croce Rossa di Cassine in cerca di volontari

CASSINE - Mai come in questo periodo ce n'è bisogno. La Croce Rossa di Cassine cerca volontari per rimpinguare le fila dei tanti soggetti impegnati nelle prestazioni plurime che il Comitato fornisce alla popolazione di ventidue Comuni dell'Acquese (e non solo). «Ora è il momento di fare anche tu la tua parte» è l'appello di Matteo Cannonero presidente dei crociati cassinesi.

Martedì 19 gennaio, alle 20.45, verranno presentati presso la sede di via Alessandria, temi e modalità per il prossimo Corso Volonatari Cri che partirà a breve. Assicurano dal Comitato che la serata sarà organizzata nel rispetto della normativa anti-covid.