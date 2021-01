Lotteria Italia, biglietto da 25 mila euro venduto a Felizzano

FELIZZANO - Uno ei premi minori della Lotteria nazionale è arrivato in provincia di Alesandria. Il biglietto A275798 da 25 mila euro è stato venduto in paese, nel negozio di via Ercole 34.

Dal Piemonte sono arrivate complessivamente vincite per 350mila euro. Tre i premi di seconda categoria, ognuno da 50mila euro: uno arriva da Omegna (VB), gli altri due da Torino, così come altri cinque premi di terza categoria da 25mila euro ciascuno; altri tre sono stati realizzati a Felizzano Biella e Caraglio (CN).