Strage di Quargnento: il Procuratore chiede 30 anni di carcere

ORE 11.30 - Il procuratore Enrico Cieri ha chiesto 30 anni di reclusione per entrambi i coniugi.

ORE 11.28 - Il procuratore espone le prove delle conversazioni e poi inizia le richieste

Ore 11.24 - “E’ nella giornata del 4 novembre 2019 che è stata allestita la trappola mortale- continua il procuratore Cieri - Vincenti porta le 7 bombole dal garage all’interno della casa, due nella più piccola, cinque nella più grande. Le porta al piano superiore della seconda palazzina, sposta e trascina le bombole collegandole al timer con quel nastro adesivo.

C’è poi la ricostruzione dei tabulati, che sono le intercettazioni telefoniche e ambientali che riguardano il figlio della coppia che si rivolge con rabbia contro i genitori”.

ORE 10,45 - Il procuratore Enrico Cieri sta ripercorrendo la tragica notte dell’esplosione della magione di Quargnento. Punta il dito contro i coniugi Vincenti, e sottolinea con forza come Giovanni Vincenti avesse la possibilità di salvare le vite dei tre Vigili del Fuoco avvertendo delle bombole presenti nelle strutture. Non l’ha fatto, accettando il rischio che la sua azione (che la Procura contesta alla moglie Antonella Patrucco) provocasse la morte di Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido.

Vincenti e Patrucco avrebbero ”dovuto proteggere la vita di quelle persone - sottolinea il procuratore capo - e ne avevano gli strumenti per farlo. Solo lui sapeva che quei tre minuti di ritardo con cui è arrivato alla magione, sarebbero stati decisi per la sorte dei pompieri”

ORE 9,50 - Giovanni Vincenti rilascia una dichiarazione spontanea alla Corte. con la voce rotta dal pianto chiede perdono per quanto fatto rivolgendosi direttamente ai famigliari delle vittime.

ORE 9,40 - Inizia ora la seconda udienza del secondo processo ai coniugi Vincenti per la strage di Quargnento. Sono presenti in aula i famigliari delle vittime e il comandante del Vigili del Fuoco di Alessandria, Roberto Marchioni, che assisteranno al processo in collegamento video da un'aula adiacente alla Corte d'Assise.

LEGGI: GLI ARTICOLI PRECEDENTI

Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco, presenti in aula, sono accusati di omicidio volontario plurimo. Tra pochi minuti comincerà la requisitoria del procuratore capo della Repubblica di Alessandria, Enrico Cieri. Giovanni Vincenti, seduto davanti alla Corte, tiene tra le mani un foglietto: non è escluso che rilasci delle dichiarazioni spontanee. Fuori dal tribunale di Alessandria, intanto, il sit-in dell'Unione Sindacale di Base dei pompieri.