Buche, ancora segnalazioni da Fratelli d'Italia

ACQUI TERME - Ancora una segnalazione al Comune di Acqui Terme da parte di Fratelli d’Italia. Interlocutore d’eccezione con Palazzo Levi, gli esponenti del partito di Giorgia Meloni sono diventati punto di riferimento per i cittadini scontenti di buche e disservizi. «Altre due situazioni di criticità segnalate oggi – gongola sui social Claudio Bonante, portavoce locale di Fratelli d'Italia - In via Beata Chiara Badano (per cui ringraziamo gli amici di Acqui Positiva) e via Santa Caterina. Due situazioni simili, con il manto stradale deteriorato. Non solo è disagevole percorrere le due vie con l’auto, facendo attenzione a non incappare nelle vistose buche sulla carreggiata, ma peggio è per chi quelle vie deve percorrerle o attraversarle con mezzi a due ruote oppure a piedi per la possibilità di cadere e farsi male». Per la segnalazione al Movicentro i cantonieri comunali furono tempestivi. Lo saranno anche questa volta?