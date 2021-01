I cinghiali in città: 3 cuccioli avvistati in corso Divisione

ACQUI TERME - Incontro certamente insolito nel tardo pomeriggio di oggi per alcuni automobilisti di passaggio in corso Divisione. Nel bel mezzo della carreggiata, infatti, frastornati ed evidentemente impauriti dal traffico tre cuccioli di cinghiale (ma secondo alcuni erano almeno 4 i componenti della cucciolata) sono stati sorpresi intenti a scorrazzare nel tratto di strada all'altezza di piazza Allende. I cinghialetti non erano in quel momento accompagnati dalla mamma, probabilmente dileguatasi nel caos urbano. Un cittadino acquese ha immortalato l'episodio con un video pubblicato sul gruppo social 'Sei di Acqui se...nza censura'.

Allertati dai residenti della zona, i Carabinieri di Acqui hanno subito segnalato l'accaduto all'organo competente, il Servizio di Vigilanza Faunistica della Provincia, che dovrà quindi provvedere all'eventuale recupero degli animali selvatici per ricondurli nel loro habitat naturale.

A dicembre un branco di ungulati era già stato avvistato nell'area verde degli Archi Romani.