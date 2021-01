Scuola Manzoni: l'orchestra giovanile suona per le Rsa

ALESSANDRIA - Triplo appuntamento con le note d'inverno degli alunni della scuola media Manzoni di Alessandria. Mercoledì 13 gennaio, alle 15.30, e giovedì 14, alle 15 e alle 16, attraverso un collegamento dal sito istituzionale dell'istituto comprensivo De Amicis-Manzoni, sarà possibile seguire online l’orchestra giovanile che suonerà per gli ospiti delle residenze per anziani, che verranno raggiunti dalle classi del potenziamento musicale dell’istituto comprensivo alessandrino.

La musica come mezzo di collegamento, quindi, per unire le giovani generazioni a coloro che, in questi mesi difficili, sono dovuti rimanere lontani dai loro cari. Al concerto in presenza si è sostituito quello virtuale: i ragazzi del Manzoni raggiungeranno gli anziani con il loro calore e quello trasmesso dalle note.