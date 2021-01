Cri: il volontario Giuseppe Favale in aiuto dei migranti

ACQUI TERME - E’ arrivato da poco e già è all’opera. Contattato ci ha riservato una intervista a termine dell’esperienza quando sarà tornato a casa. Giuseppe Favale, volontario della Croce Rossa Comitato di Acqui Terme, ha cominciato il suo servizio sulla nave 'Adriatico' a Trapani. «Svolgerà supporto, assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare – ha informato Paola Viotti, presidente del Comitato acquese – E’ la sua seconda esperienza, una circostanza bella, emozionante che ci riempie di orgoglio».

Nei giorni scorsi la Croce Rossa Nazionale ha coinvolto i comitati regionali e locali comunicando loro la necessità di volontari da inviare sulla frontiera migratoria. Favale, pensionato ex caseario, ha risposto ‘presente’ alla chiamata. «Il volontario è stato appositamente formato, ha partecipato a corsi di Operatore in contesti d’emergenza ed Addetto alla ristorazione – precisa la Viotti – Non è un caso eccezionale per il Comitato acquese, diversi nostri volontari hanno partecipato nel corso degli anni a diverse missioni anche in contesti critici».

La Croce Rossa di Acqui è anche impegnata nello scenario emergenziale Covid. «Siamo in difficoltà con il personale per far fronte ai tanti servizi, soprattutto quelli relativi di Ambulanza 118 e trasporti – conclude la presidente – Molti volontari non possono o non se la sentono di esporsi ad un rischio contagio e quindi avremmo bisogno di nuove leve pronte ad aiutare gli altri secondo protocolli che, se seguiti correttamente, sono assolutamente sicuri. Per ridare energia al Comitato sono quindi pronti nuovi corsi».