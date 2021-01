Fortitudo: Bracchi operato, stagione finita

ALESSANDRIA - Tegola pesantissima per la Fortitudo Alessandria: l'infortunio a Luca Bracchi si è rivelato più grave del previsto, in queste ore il giocatore è in sala operatoria a Villa Stuart, a Roma.

Bracchi, ala classe 2000, è crollato sul parquet in una fase di riscaldamento, senza contrasto: che la situazione fosse seria si era capito fin da subito, perché il ginocchio destro, già operato a dicembre 2019, aveva ceduto.

Coach Claudio Vandoni si è attivato per avere un consulto a Roma dal professor Pier Paolo Mariani, che ha confermato i timori della prima ora: rottura del legamento crociato anteriore (come già tredici mesi fa) e doppio menisco. In questo momento il ragazzo è sotto i ferri e appena possibile incomincerà la riabilitazione, ma per lui la stagione è finita. "Noi, però, lo aspettiamo ad Alessandria, dove Luca potrà svolgere la rieducazione - sottolinea Vandoni - e stare dentro la squadra, come team manager, in attesa di averlo in campo".

Per la sostituzione la società ha avviato un confronto costruttivo anche con Bertram Derthona, per valutare alcuni giovani da inserire.