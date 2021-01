Alessandrina in gara a 'Miss Bikini Universe'

FABBRICA CURONE - Dovrà aspettare fino a settembre, sperando che il coronavirus non ci metta lo zampino, ma per Delia Elena Lupu la partecipazione a 'Miss Bikini Universe', il concorso di bellezza che si svolgerà in Cina - luogo e data precisa dell'evento verranno comunicati successivamente valutando anche le misure di precauzione necessarie in base all'evoluzione della pandemia - e dove lei è stata scelta per rappresentare l'Italia, è già una bella soddisfazione.

Nonostante la giovane età, 20 anni, e lo stop ai concorsi per tutto l'anno scorso a causa della pandemia, Delia ha già trionfato in due occasioni molto importanti: appena diciottenne ha vinto a Lloret de Mar, in Spagna, la finale del concorso di bellezza 'Stella della Moda' che le ha dato l’opportunità di sfilare nel settembre dello stesso anno all’International Fashion Week di Parigi. Sempre nel 2018 ha vinto il concorso 'The Best Model Of Europe' e ha sfilato a Dubai e alla Fashion Week di Milano oltre ad apparire sul magazine S&G.

La sua vita al momento si divide fra Fabbrica Curone, dove risiede con i suoi genitori, e Tortona dove lavora in un centro estetico oltre ovviamente a partecipare a sfilate, eventi, concorsi e shooting fotografici e frequentare una palestra per mantenersi in forma.