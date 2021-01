Renzi "cavallo impazzito"

La senatrice Susy Matrisciano del Movimento 5 Stelle tuona contro Matteo Renzi, reo di avere innescato la crisi di governo: "E’ da irresponsabili, nel momento più buio e drammatico della storia della Repubblica, gettare il Paese in una crisi di governo, mentre i morti per Covid-19 raggiungono quota 80 mila e la campagna vaccinale è all’inizio. L’Italia non lo merita".

Strenua sostenitrice del Governo, di Conte e di Di Maio, la senatrice liquida l'atteggiamento del leader di Italia Viva come "mosse da cavallo impazzito": "Così si getta il Paese nel caos col rischio di acuire le tensioni sociali”.

Per Matrisciano prima dei 5 Stelle la politica italiana per decenni è stata popolata da "nani e ballerine": "Conte ha restituito dignità non solo alla politica in Italia, ma soprattutto credibilità al nostro Paese nel panorama internazionale”.