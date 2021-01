"We love Monferrato": i gadget per i futuri progetti nel territorio

CASALE – Il nuovo anno si apre con nuovi progetti ideati dall’associazione “Monferrato Tourist” che ha realizzato le magliette e le mascherine, ora in vendita, che riportano il messaggio “We love Monferrato” allo scopo di rendere tutti i cittadini monferrini protagonisti nel processo di valorizzazione e promozione del territorio e destinare l’intero ricavato alla realizzazione di progetti futuri dedicati al turismo, all’arte e alla cultura.

I gadget (la maglietta a 20 euro e la mascherina a 10) possono essere acquistati in diversi punti vendita: a Cerrina presso “Le foto di Chiara”, a Gaminella di Mombello presso “Monferrato da Scoprire”, l’infopoint del Ristorante Lanterna Blu e a Casale nello storico punto vendita dei Krumiri Rossi di Via Lanza. Per chi volesse c’è anche la possibilità di ordinarli tramite i contatti social di Monferrato Tourist o scrivendo all’indirizzo e-mail monferratotourist@gmail.com ricevendole direttamente a casa con un piccolo contributo di spedizione.

Inoltre compatibilmente con l’acquisto di uno dei due gadget, sarà possibile partecipare ad un concorso fotografico dedicato ai prodotti tipici monferrini: vino, formaggi, salumi, dolci e quanto di locale si possa apprezzare, saranno i protagonisti delle fotografie che, pubblicate sui canali social, parteciperanno al contest. Il concorso si concluderà il 14 Febbraio quando verranno premiate le fotografie più apprezzate presentate dai veri amanti del Monferrato. Il vincitore si aggiudicherà un soggiorno per una notte per due persone presso La Cantinetta Resort di Mombello. Il secondo premio sarà una confezione di vini monferrini e il terzo una muletta del Salumificio Miglietta.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito e sui canali social dell’associazione.