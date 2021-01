Piemonte in 'zona arancione' da domenica

ROMA - A partire da domenica 17 gennaio il Piemonte sarà nuovamente 'zona arancione': il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà nelle prossime ore l'ordinanza che decreterà la 'zona rossa' per Lombardia, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano e quella 'arancione' per Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Anche Calabria, Emilia Romagna e Veneto restano in 'arancione'.

In vigore anche le nuove restrizioni per i bar: cibi e bevande potranno essere acquistati solo fino alle 18 nei bar e nelle attività commerciali che vendono bevande e alcolici, come le enoteche. Nel dettaglio, l’asporto - in base al nuovo dpcm - è consentito solo fino alle 18 per i codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati).

Resta valida la possibilità di spostarsi nelle Regioni arancioni dai Comuni con una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km e mai verso i capoluoghi di provincia, mentre restano chiuse anche palestre e piscine, così come cinema e teatri.