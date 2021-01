Incidente sulla Sp230, coinvolto anche un motociclista

TERZO - Sulla strada della Bogliona, la Sp230, poco dopo lo svincolo per il paese di Terzo, alle ore 15.30 circa si è verificato un incidente. Ad essere coinvolte, una vettura Mercedes classe A e una moto Bmw Ga. La dinamica del sinistro sarà valutata dalle autorità, ciò che è certo è che il motociclista è rovinato a terra, fermando la sua corsa al centro della carreggiata, in un punto dalla visibilità scarsa.

Solo grazie alla prontezza dei riflessi dei primi automobilisti non è stato travolto. La Mercedes invece ha proseguito la corsa per una decina di metri in direzione Castel Boglione, per poi finire in un fosso laterale. Prima dell'arrivo dei soccorsi, i conducenti sono apparsi scossi ma coscienti: il motociclista, seduto in terra al centro della strada, con una ferita alla mano.