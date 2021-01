Autosped da applausi: è Coppa Italia

TORTONA - Autosped è nella storia. La storia di un club di un piccolo paese, esempio di solidità societaria, passione, programmazione e, anche, qualità nelle interpreti (e negli interpreti): in società ,nella guida tecnica e nella squadra. Il traguardo a lungo inseguito, spesso sfiorato, diventa realtà: 68-57 su Sarcedo vale la qualificazione, per la prima volta, alla final eight di Coppa Italia.

CAPITANA AL COMANDO

Una vittoria pesantissima nell'ultimo atto del girone di andata, l'obiettivo mancato di poco a Udine sette giorni prima diventa realtà al PalaCamagna: alle venete, capaci di battere Moncalieri e Crema, non bastano i 14 punti dell'ex Pieropan e altre due giocatrici in doppia cifra: ci pensa la capitana Claudia Colli, con la miglior prestazione della stagione (16 punti) a trascinare una squadra che non ha Gatti, ma trova la conferma di D'Angelo, per la seconda volta protagonista, 10 punti e 6 rimbalzi, ma tutte le giocatrici utilizzate da coach Francesca Zara (che vince il duello personale con l'altra azzurra Anna Zimerle) contribuiscono alla vittoria, Podrug solidissima sotto le plance.

Allungo già nel primo quarto (19-12), equilibrio nel secondo, 30-23 all'intervallo lungo. Nel terzo parziale Autosped scappa ancora, 49-36 dopo 30'. Poi sa gestire respingendo i tentativi di Sarcedo di riaprire la gara in un ultimo quarto in cui si segna molto.

"Sono orgogliosissima delle ragazze, tutte hanno fatto un grande lavoro: con questa vittoria otteniamo il primo obiettivo della stagione, la finale di Coppa Italia - sottolinea coach Zara - che è una soddisfazione per noi e per la società, che ha investito molto su di noi e sta facendo grandi sacrifici".

AUTOSPED - SARCEDO 68-57

(19-12, 30 - 23, 49-36)

AUTOSPED: D'Angelo 10, Madonna 8, Colli 16, Bonvechio 11, Podrug 9, Repetto 3, Pavia 8, Serpellini, Bernetti 3, Francia. Ne: Bassi. All.: Zara

SARCEDO: Mandic 5, Battilotti, Garzotto 2, Santarelli 12, Pieropan 14, Viviani 10, Carollo 8, Fumagalli, Merlini 6. Ne: Camazzola, Meggiolano. All. : Zimerle