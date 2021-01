Iniziato il corso di Pet Therapy al For.Al di Casale

CASALE - Ha preso il via nei giorni scorsi la quarta edizione del corso Interventi Assistiti Animali, livello propedeutico, a cura dell’associazione “Un Cane per Sorridere Onlus” e in collaborazione con For.Al, al quale partecipa un nuovo gruppo di discenti, provenienti da quattro regioni diverse e da quattro province piemontesi. Il corso è riconosciuto dalla Regione Piemonte, è valido su tutto il territorio nazionale ed è conforme alle linee guida ministeriali per gli Iaa.

L’iniziativa, comunemente conosciuta con il nome “Pet Therapy”, comprende progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone grazie al coinvolgimento degli animali domestici: a seconda dell’ambito di intervento possono avere valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa.

La prima lezione, che ha avuto luogo sabato scorso in video conferenza, ha avuto come docenti Roberto Crepaldi e Lino Cavedon. Altri docenti del corso, che negli anni scorsi si è svolto in presenza sia a Casale che ad Alessandria, è aperto soprattutto ad aspiranti referenti d’intervento e responsabili di progetto nella terapia ed Educazione Assistita con gli animali, sono Alessandra Bolacchi, Cinzia Cavagna, Maria Grazia Daquarti, Franco Fassola, Marisa La Mantia, Stefania Pecora, Michela Romano e Giorgio Venturini.

«Le precedenti edizioni – commenta il direttore generale di For.Al, Veronica Porro – hanno riscosso ampio successo tra i partecipanti e questo ci ha motivati a proporli nuovamente».