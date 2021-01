Fortitudo non si schioda dallo 0

ALESSANDRIA - Non basta il nuovo play Giancarlo Galipo, uscito da Avellino, tesserato giovedì sera, con un solo allenamento con i nuovi compagni. Fortitudo aggiunge anche Matteo Lisini, ma chiude l'andata con sette sconfitte in altrettante gare: anche Cesena passa al PalaCima e colpisce una squadra che ha un rendimento incostante e fatica a stare dentro la gara.

Già dopo 10' gli ospiti sono già in allungo, 17-27, poi scavano un solco enorme nel secondo e nel terzo, con parziali in fotocopia, 9-21. Dopo 30' gli alessandrini sono ancora fermi a 35 punti, Cesena li ha già quasi doppiati (35-69).

Un accenno di reazione nell'ultimo quarto (16-12), ma il ko mette a nudo i molti limiti di un gruppo che, nel momento in cui i più esperti faticano, esce dalla partita. Guaccio è l'unico con un contributo costante e sopra la sufficienza, ma Fortitudo non può uscire dal tunnel con uno o due elementi: la svolta deve essere di squadra, come non è stato quasi mai fino ad ora.

FORTITUDO - CESENA 51-81

(17-27, 26-48, 35-69)

Fortitudo: Ferri 8, Giancarli 5, Apuzzo 6, Dal Maso 12, De Paoli 2, Guaccio 12,Galipo 4, Lisini 2, Valle. Ne: Paglia, Sacco.



Cesena: Borsato 5, Frassineti 8, Chiappelli 12, Marini 13, Dell'Agnello 21, Battisti, Dagnello 8, Tedeschi 1, Casali, Trapani 6, Alessandrini 7.