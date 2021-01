Il secondo incontro dei ragazzi del Leardi con il professor Angelo Miglietta

CASALE – Lo scorso 8 gennaio si è svolto il secondo appuntamento (dopo quello del 15 dicembre) delle le classi 4aA e 5aA del corso Amministrazione Finanza e Marketing dell’Istituto Leardi con il professor Angelo Miglietta, docente ordinario di “Economia e gestione delle imprese” presso l’Università Iulm, presidente della School of Economics e, da due anni, vice rettore dell’ateneo milanese.

Gli studenti hanno quindi avuto la possibilità di esporre ai propri compagni, al dirigente scolastico Nicoletta Berrone e agli insegnanti del corso gli elaborati preparati nel corso delle vacanze natalizie: in coda alla prima lezione, infatti, Miglietta aveva condiviso un elenco di dieci domande riguardanti diversi aspetti dell’economia, del marketing e dell’informazione ai tempi della pandemia, invitando le classi a suddividersi in gruppi di lavoro, ciascuno dei quali avrebbe dovuto preparare una breve presentazione sviluppando una di queste domande.

Gli alunni si sono immediatamente attivati, hanno ricercato materiale, si sono confrontati tra loro anche grazie alle piattaforme online messe a disposizione dalla scuola, riuscendo cossì a consegnare i loro elaborati in modo puntuale. Tra i temi discussi spicca quello riguardante le fake news e il ruolo dell’informazione in questi mesi di emergenza, per cercare di orientarsi tra le troppe notizie che ogni giorno riceviamo e riuscire a verificarne l’attendibilità. Altro aspetto indagato, sempre a proposito dei media, è stato quello della pubblicità, e di come in questo periodo molte aziende abbiano deciso di continuare a promuovere i propri prodotti o servizi, adattando le loro campagne in modo da evidenziare il loro atteggiamento responsabile nella lotta al Covid e invitando i potenziali acquirenti a fare altrettanto. Si è parlato anche del ruolo del turismo, di quanto questo settore sia importante per l’economia italiana e di quali siano le strategie migliori per valorizzare al meglio un territorio.

Il professor Miglietta ha apprezzato molto i lavori presentati, lodando i partecipanti per le argomentazioni presentate: «In conclusione della lezione, il docente ha sottolineato l’importanza di questo genere di attività – spiega lo studente Leonardo Deambrogio – perché ha messo alla prova la nostra capacità di lavorare in modo autonomo, di svolgere attività di ricerca e di presentazione di fronte a un pubblico, seppur virtuale. Inoltre, questo lavoro, che richiede capacità di sintesi, l’ascolto e il rispetto delle opinioni altrui, è funzionale alla pratica del “debate”, quanto mai indispensabile al giorno d’oggi».

Le classi hanno accolto con piacere questa grande opportunità di confronto e arricchimento e sperano di poter ripetere l’esperienza in futuro, magari in presenza e non più attraverso uno schermo.