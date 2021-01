Per la difesa firma Di Gennaro

ALESSANDRIA - Un arrivo annunciato, che diventa realtà: anche la difesa dell'Alessandria ha un volto nuovo, quello di Matteo Di Gennaro, centrale difensivo di 1 metro e 92, classe 94, che lascia Livorno dopo due stagioni e mezza e quasi 50 gare in serie B, in questa annata 15 volte in campo

Era nel mirino della Reggiana, ma la società grigia ha chiuso l'operazione che seguiva ormai da alcuni giorni. Di Gennaro ha firmato un contratto fino a giugno 2023. Per lui la rincorsa al Renate ha il sapore di un derby personale perché con la maglia dell'attuale capolista ha giocato quattro campionati, collezionando oltre 110 presenze e segnando sei gol.

Contro i Grigi, l'8 novembre, aveva la fascia da capitano e aveva colpito per la sua solidità e, anche, per la cattiveria agonistica. Anche lui, come quattro nuovi compagni, aspetta il via libera del tampone che accerti la negatività al covid.