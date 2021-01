Smog, scattano i blocchi anche a Tortona

TORTONA - Quattro giorni consecutivi di superamento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10 hanno fatto scattare il semaforo arancione per la qualità dell'aria anche a Tortona: sulla base del protocollo operativo per l'attuazione di misure urgenti antismog nel bacino padano, a cui aveva aderito anche il comune di Tortona all’inizio dell’anno, sono quindi scattate le misure di contenimento a partire da domani, martedì 18 gennaio e almeno per una settimana fino al nuovo rilevamento della qualità dell'aria da parte di Arpa Piemonte.

Come da comunicato stampa, le misure consistono in:

– divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle;

– divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc), di combustioni all’aperto;

– introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;

– divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

Scattano inoltre le limitazioni temporanee alla viabilità, con il divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 4, all’interno della zona di salvaguardia indicata nell’ordinanza n. 246/2018; restano bloccati, come previsto dalle misure permanenti, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 i veicoli alimentati a gasolio categorie Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 per trasporto cose e persone all’interno del centro abitato e rimane il divieto permanente di circolazione per i veicoli non catalizzati nel centro abitato.

È possibile consultare dettagliatamente sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.tortona.al.it nella sezione “protocollo antismog accordo bacino padano”, le specifiche ordinanze sindacali contenenti esenzioni e deroghe, oltre alla cartografia con l’indicazione delle zone interessate dai provvedimenti.