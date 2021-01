Cercasi funzionario in Comune: era l'impiego di Beppe Panaro

PONZONE - Era stato l’impiego del geometra Beppe Panaro, sindaco di Castelletto d’Erro, scomparso un anno fa a causa del Covid. Da allora il posto era rimasto vacante e la funzione sostituita saltuariamente da professionisti ‘prestati’. Fabrizio Ivaldi, il primo cittadino ponzonese, in questi giorni ha deciso di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l’assunzione di un funzionario. «Ringrazio quelli che hanno compreso la situazione di difficoltà del nostro Comune e ci hanno dato una mano, tra questi Massimo Lovisolo e l’ingegner Oddone. E’ il momento di dare stabilità all’ufficio e assumere in pianta stabile chi si occuperà di edilizia pubblica e privata, rifiuti e tasse locali».

Un posto nevralgico nella vita di Ponzone che non può essere gestito dal sindaco Ivaldi, geometra e quindi competente, per ragioni di incompatibilità. «Per questo ho sempre demandato tramite delega le varie funzioni a soggetti ritenuti competenti» ha precisato.

Paese piccolo ma tante pendenze. «Con l’Ecobonus c’è stato un incremento delle domande di edilizia privata – ha precisato il sindaco – Quindi serve un funzionario per il calcolo degli oneri, le verifiche urbanistiche e paesaggistiche mentre per l’edilizia pubblica quest’anno avremo circa 500imla euro di lavori da realizzare».